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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (20.03.2026) kam es zu einem Unfall zwischen einem 50-jährigen Autofahrer und einer 17-jährigen Motorradfahrerin in der Stätzlinger Straße. Die 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 19.00 Uhr wollte der 50-Jährige mit seinem Auto von der Kalterer Straße in die Stätzlinger Straße einfahren. Zeitgleich war die 17-Jährige auf der Stätzlinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung gegen den 50-Jährigen. Beide Beteiligte haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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