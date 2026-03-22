Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung mit Pfefferspray

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (21.03.2026) waren drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 15 Jahren in der Dieselstraße unterwegs, als ihnen ein bislang unbekannter Mann Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Gegen 18.45 Uhr sprachen die Jugendlichen den unbekannten Täter im Bereich des dortigen Baches an. Aus bislang unbekannter Ursache sprühte der Unbekannte den drei Jugendlichen Pfefferspray in das Gesicht und flüchtete anschließend. Die Jugendlichen wurden leicht verletzt und verständigten, von einer nahegelegenen Tankstelle, die Polizei. Der unbekannte Täter wird folgendermaßen beschrieben: - Ca. 35 Jahre alt, Drei-Tage-Bart und korpulent - Bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, schwarzer Jogginghose und grüner Jacke. Zudem führte der Mann einen schwarz-rot-weißen Rucksack mit sich. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 2510 entgegen.

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