Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (22.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Holzbachstraße, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Gegen 21.50 Uhr wollte ein 46-jähriger Autofahrer aus einer Ausfahrt auf die Holzbachstraße in südliche Fahrtrichtung einfahren. Ein 49-Jähriger befuhr zum gleichen Zeitpunkt die Holzbachstraße in nördlicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 49-Jährige von seinem Fahrrad stürzte.

Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Sturz und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro.

Beide Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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