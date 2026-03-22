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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Samstag (21.03.2026) kam es zu einem Unfall zwischen einer 30-jährigen Autofahrerin und einem Rettungswagen in der Ulmer Landstraße. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 21.45 Uhr überquerte die 30-Jährige die Ulmer Landstraße an der Ecke zur Ulmer Landstraße in östliche Fahrtrichtung und übersah hierbei offenbar den in südlicher Richtung fahrenden Rettungswagen. Es kam zum Zusammenstoß Die 30-Jährige Autofahrerin sowie der 29-jährige Fahrer des Rettungswagens und sein 32-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein Patient befand sich nicht im Rettungswagen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung gegen die 30-Jährige. Die 30-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit. Die beiden Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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