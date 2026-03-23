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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen 16-jährigen Autofahrer

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Sonntag (22.03.2026) wollte eine Polizeistreife einen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16-Jahre alt und somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen 02.50 Uhr missachtete der Autofahrer mehrfach die Anhaltesignale der Polizeistreife. Er konnte schließlich in der Hochfeldstraße gestoppt werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer des Pkw erst 16 Jahre alt ist und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der 16-Jährige hatte sich den Autoschlüssel der Eltern ohne deren Wissen genommen und "eine Runde gedreht". Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und übergaben den 16-Jährigen seinen Eltern.

Die Polizei ermittelt nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen.

Der Jugendliche hat die türkische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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