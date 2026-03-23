Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (21.03.2026) kam es zu einem Einsatz in der Maximilianstraße, bei der ein betrunkener Mann gegen einen Pkw trat und anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete.

Gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person mitgeteilt, die aufgrund ihrer Alkoholisierung gestürzt war. Beim Eintreffen der Streife trat der 38-Jährige gegen einen geparkten Pkw und spuckte in Richtung der Polizeibeamten. Einen Polizeibeamten traf der Mann dabei im Gesicht.

Der Mann war stark alkoholisiert und aggressiv, deshalb wurde er durch die Streife gefesselt. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten. Da der 38-Jährige nicht mehr alleine gehen konnte und aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und weiterer Delikte gegen den Mann.

Der 38-Jährige hat die jordanische Staatsangehörigkeit.

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