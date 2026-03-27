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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit vom 26.03.2026, 18.30 Uhr bis 27.03.2026, 04.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter das Glas einer Schauvitrine in der Moßlerstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0076543/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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