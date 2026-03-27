Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Oberpörlitz (Ilmenau) (ots)

Ein 75-jähriger VW-Fahrer befuhr heute gegen 09.00 Uhr die Martinrodaer Straße und wollte an einer Kreuzung nach links in Richtung Ilmenau fahren. Dabei übersah der 75-Jährige scheinbar eine aus Richtung Ilmenau kommende und vorfahrtsberechtigte 68-jährige VW-Fahrerin und es kam zur Kollision. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. (ak)

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