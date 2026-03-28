PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten am Freitag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr in eine Zahnarztpraxis in der Ilmenauer Marktstraße einzubrechen. Hierzu hebelten der oder die Unbekannten an zwei Zugangstüren zur Praxis, bekamen diese aber nicht geöffnet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Wie der oder die Täter in den Flurbereich des Gebäudes gelangten ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0077485/2026 entgegen. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 13:29

    LPI-GTH: Paket mit Möbelteilen entwendet - Zeugen gesucht

    Gehren (ots) - Freitagnachmittag zeigte eine 24-Jährige den Diebstahl eines Paketes mit Möbelteilen an. Der jungen Frau, welche gerade mitten im Umzug steckt, wurde in der Zeit vom 26.03.26, 17:30 bis 27.03.26, 14:00 Uhr ein Paket mit Möbelteilen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Königseerstraße in Gehren entwendet. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten ist derzeit noch nicht bekannt. ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 12:35

    LPI-GTH: Kollision

    Oberpörlitz (Ilmenau) (ots) - Ein 75-jähriger VW-Fahrer befuhr heute gegen 09.00 Uhr die Martinrodaer Straße und wollte an einer Kreuzung nach links in Richtung Ilmenau fahren. Dabei übersah der 75-Jährige scheinbar eine aus Richtung Ilmenau kommende und vorfahrtsberechtigte 68-jährige VW-Fahrerin und es kam zur Kollision. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 12:30

    LPI-GTH: Pkw in Hörsel gerollt

    Eisenach (ots) - Heute Morgen geriet ein VW im Bereich der Friedrich-Naumann-Straße gegen 07.30 Uhr in den Fluss Hörsel. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug durch einen 50-Jährigen auf einer Parkfläche abgestellt. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich der Pkw kurze Zeit später in Bewegung und rollte den Hang hinunter. Der VW musste durch einen Abschleppdienst aufwendig geborgen werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre errichtet. Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren