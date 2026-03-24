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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Werkzeug aus Transporter entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagabend wurden Werkzeuge aus einem geparkten Transporter entwendet.

Der Besitzer hatte seinen Renault am Sonntag gegen 12:00 Uhr in der Helmholtzstraße geparkt und stellte bei seiner Rückkehr zu diesem am Folgetag gegen 18:30 Uhr fest, dass die hintere rechte Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen worden war. Aus dem Innenraum wurden mehrere Gegenstände entwendet. Bisherigen Ermittlungen zufolge hat eine bislang unbekannte Täterschaft neben Stampfern auch einen Seitenschneider sowie einen Akkubohrer und eine Werkzeugkiste samt Inhalt entwendet. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Der am Transporter entstandene Sachschaden ist noch unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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