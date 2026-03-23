Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Techno-Veranstaltung "Time Warp" auf dem Maimarktgelände - Bilanz

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende fand von Samstagabend, 19:30 Uhr, bis Sonntagmittag, 14:00 Uhr, auf dem Mannheimer Maimarktgelände die international bekannte Technoveranstaltung "Time Warp" statt und zog bis zu 19.000 Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet und dem Ausland in die Quadratestadt.

Um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten, war das Polizeipräsidium Mannheim am gesamten Wochenende mit einer Vielzahl an Einsatzkräften rund um das Veranstaltungsgelände sowie auf den genutzten Anreisestraßen im Einsatz. Auf dem Gelände war wie üblich eine Polizeisonderwache eingerichtet, welche während der gesamten Veranstaltung durchgängig besetzt war. Durch mobil eingesetzte Kräfte der Verkehrspolizei sowie Beamtinnen und Beamte des Hauptzollamtes Karlsruhe mussten an- und abreisende Gäste jederzeit mit Kontrollen - insbesondere auf den Verkehrsrouten rund um das Veranstaltungsgelände - rechnen.

Weiterhin wurden verdächtige Personen auf dem Veranstaltungsgelände, wie auch im näheren örtlichen Umfeld um das Maimarktgelände kontrolliert. So kam es insgesamt zu mehr als 110 kontrollierten Fahrzeugen und über 520 Personenkontrollen. In der Bilanz erfassten die Ermittlerinnen und Ermittler 193 Strafanzeigen. Davon erwarten 166 Personen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Einsatzkräfte stellten folgende Betäubungsmittel sicher:

- 40,86 Gramm Kokain - 6,31 Gramm LSD + 6 Trips LSD - 4 Gramm Heroin - 38 Gramm Amphetamin - 15,9 Gramm Methamphetamin / Chrystal - 203 Ecstasy-Tabletten - 15,9 Gramm MDMA - 1,5 Gramm Ketamin

sowie Kleinstmengen an Cannabis-Produkten.

Drei Fahrzeugführer nahmen unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teil. Alle Personen mussten eine Blutprobe abgeben und erwarten nun ein Straf- oder Bußgeldverfahren. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von mehr als 17.000 Euro erhoben.

Weiterhin kam es auf dem Veranstaltungsgelände zu mehreren Eigentumsdelikten, wobei die Täter unbeobachtete Momente in Menschenansammlungen ausnutzten und den Geschädigten gewaltsam die Halsketten entrissen. Die Anzahl der so entwendeten Halsketten beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf 16 Fälle. Ein 36-jähriger italienischer Tatverdächtiger konnte ermittelt werden.

Im Übrigen wurden zwei Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht.

Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit waren mehrere Beamte der französischen Polizei in die Einsatzmaßnahmen eingebunden.

Die Veranstaltung verlief insgesamt friedlich, es wurden lediglich fünf Anwohnerbeschwerden wegen Ruhestörung bekannt.

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