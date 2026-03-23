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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher erbeuten Schmuck - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag zwischen 10 Uhr und 19 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Zeppelinstraße und erbeuteten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Wohnräumlichkeiten und fanden hierbei schließlich hochwertige Schmuckstücke auf und ließen sie mitgehen.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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