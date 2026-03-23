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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Grünstreifen in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte setzten am Freitagmittag um kurz nach 16 Uhr im Ortsteil Reilsheim einen Grünstreifen zwischen den Bahngleisen am Lachenweg sowie der Elsenz in Brand und flüchteten anschließend. Eine Zeugin verständigte die Einsatzkräfte, als sie das brennende Wiesenstück bemerkte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hat sich das Feuer bereits auf über 30 Quadratmeter ausgebreitet. Die freiwillige Feuerwehr Bammental konnte die Flammen jedoch schnell ablöschen und somit Schlimmeres verhindern.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang ungeklärt.

Da jedoch aufgrund der Gesamtumstände davon auszugehen ist, dass sich das Wiesenstück nicht selbstständig entzündete, sucht das Polizeirevier Neckargemünd nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06223/9254-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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