Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 20-Jähriger rast mit fast 140 km/h durch die Stadt

Mannheim (ots)

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer raste am Freitagvormittag mit fast 140 km/h durch Mannheim.

Mehrere Beamtinnen und Beamte führten am Freitagvormittag in der Reichskanzler-Müller-Straße in stadtauswärtsführender Richtung Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde der 20-Jährige mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h auf der rechten Fahrspur gemessen. Kurz nach der Messung wechselte er zum Überholen von vorausfahrenden Fahrzeugen auf die linke Fahrspur und beschleunigte seinen BMW weiter. Hier wurde er erneut mit nunmehr 139 km/h gemessen. Nach dem Überholvorgang wechselte er wieder auf die rechte Spur. Die Kontrollkräfte gaben ihm aus einer Entfernung von rund 100 Metern mittels Polizeikelle das Zeichen zum Anhalten.

Der 20-Jährige vollzog daraufhin eine derart starke Bremsung, dass die Front seines BMW nach unten absank und er mit quietschenden Reifen an dem Kontrollbeamten vorbeirutschte und erst 10 Meter nach dem Polizisten zum Stehen kam. Er setzte danach zurück, bis er wieder auf Höhe des Beamten stand. Im Fahrzeug saßen neben dem 20-jährigen Fahrer noch vier weitere Insassen. Einer der Mitfahrer hatte die Fahrt sowie auch den Tacho mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Auch hier war eine Geschwindigkeit von über 130 km/h ablesbar.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der Führerschein des jungen Mannes einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

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