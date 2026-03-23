PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unbekannter verfolgt Autofahrer - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend auf der A 6 bei St. Leon-Rot in Fahrtrichtung Heilbronn einen 38-jährigen Autofahrer genötigt, ihn verfolgt und schließlich dessen Fahrzeug beschädigt.

Der 38-Jährige war mit seinem VW kurz nach 23 Uhr auf der linken Fahrspur der A 6 unterwegs und überholte gerade Fahrzeuge, welche auf der der rechten Fahrspur unterwegs waren. Auf Höhe des Autobahnparkplatzes Weißer Stock kam von hinten ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit herangefahren und fuhr dem 38-Jährigen sehr dicht auf. Der 38-Jährige wechselte nach dem Überholvorgang wieder auf den rechten Fahrstreifen. Der nachfolgende Autofahrer wechselte ebenfalls nach rechts und folgte dem 38-Jährigen zunächst weiterhin in dichtem Abstand. Im weiteren Verlauf setzte er sich links neben den VW und bewarf diesen mit einem vollen Getränkebecher. Daraufhin verständigte der VW-Fahrer die Polizei. An der Anschlussstelle Rauenberg verließ der 38-Jährige schließlich die Autobahn. Auch hier folgte der Unbekannte ihm weiter. Als der VW-Fahrer an der Ampel anhalten musste, verließ der verfolgende Unbekannte sein Fahrzeug, lief auf den VW zu, riss die Beifahrertür auf und schrie dem Fahrer des VW unverständliche Worte zu. Bevor er wieder zu seinem Fahrzeug zurücklief und davonfuhr, schlug er mit den Fäusten mehrfach auf den VW ein, wodurch die Scheibe der Beifahrertür beschädigt wurde.

Eine Beschreibung des Unbekannten und dessen Fahrzeugs konnte nicht erlangt werden.

Die Autobahnpolizei Walldorf ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Sachbeschädigung gegen den unbekannten Autofahrer. Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Verkehrsteilnehmer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 15:01

    POL-MA: Mannheim: 20-Jähriger rast mit fast 140 km/h durch die Stadt

    Mannheim (ots) - Ein 20-jähriger BMW-Fahrer raste am Freitagvormittag mit fast 140 km/h durch Mannheim. Mehrere Beamtinnen und Beamte führten am Freitagvormittag in der Reichskanzler-Müller-Straße in stadtauswärtsführender Richtung Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde der 20-Jährige mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h auf der rechten Fahrspur ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:36

    POL-MA: BAB6/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Illegaler Welpentransport gestoppt!

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr wurden unsere Kollegen der Autobahnpolizei in Walldorf auf einen Ford mit Anhänger auf der A6 bei Sinsheim aufmerksam. Auf der Ladefläche des Anhängers transportierte der 54-jährige Fahrer insgesamt neun Dackelwelpen. Er gab gegenüber den Einsatzkräften ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 13:10

    POL-MA: Mannheim: Trunkenheitsfahrt mit erheblichem Sachschaden in der Innenstadt

    Mannheim (ots) - Am Sonntagabend, gegen 20:30 Uhr, verursachte ein stark alkoholisierter Autofahrer im Bereich des Quadrats C 5 in der Mannheimer Innenstadt mehrere Verkehrsunfälle mit erheblichem Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 34-jährige Mann in absolut fahruntüchtigem Zustand mit seinem Auto in der Mannheimer Innenstadt und bog zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren