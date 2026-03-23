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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hochwertiger Sportwagen beschädigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Unbekannte beschädigten am Sonntagabend im Stadtteil Neuenheim einen ordnungsgemäß geparkten Lamborghini.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr zerkratzten die Unbekannten mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrertür des auffällig grünen Lamborghinis, der in der Ziegelhäuser Landstraße in unmittelbarer Nähe des Brückenkopfes der Alten Brücke abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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