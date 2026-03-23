Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Roth/Rhein-Neckar-Kreis: Auto von Firmengelände entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:20 Uhr einen Renault-Kleinbus vom Gelände eines Autohauses in der Bahnhofstraße.

Für den Abtransport des Renaults hatte die Täterschaft ein Element aus dem das Areal umschließenden Zauns herausgenommen.

Wie der schwarze Renault Trafic entwendet wurde sowie die weiteren Umstände der Tat sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Der Wert des Fahrzeuges beträgt 40.000 EUR.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

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