PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Roth/Rhein-Neckar-Kreis: Auto von Firmengelände entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:20 Uhr einen Renault-Kleinbus vom Gelände eines Autohauses in der Bahnhofstraße.

Für den Abtransport des Renaults hatte die Täterschaft ein Element aus dem das Areal umschließenden Zauns herausgenommen.

Wie der schwarze Renault Trafic entwendet wurde sowie die weiteren Umstände der Tat sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Der Wert des Fahrzeuges beträgt 40.000 EUR.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 15:37

    POL-MA: Mannheim: Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitag zwischen 15:30 Uhr und 20:15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Quadrat C2 und erbeuteten Diebesgut in noch unbekannter Höhe. In beiden Wohnungen wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Mindestens aus einer Wohnung erbeutete die Täterschaft schließlich Schmuck. Das Fachdezernat ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 15:12

    POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Grünstreifen in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte setzten am Freitagmittag um kurz nach 16 Uhr im Ortsteil Reilsheim einen Grünstreifen zwischen den Bahngleisen am Lachenweg sowie der Elsenz in Brand und flüchteten anschließend. Eine Zeugin verständigte die Einsatzkräfte, als sie das brennende Wiesenstück bemerkte. Beim ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 15:04

    POL-MA: Heidelberg: Hochwertiger Sportwagen beschädigt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Unbekannte beschädigten am Sonntagabend im Stadtteil Neuenheim einen ordnungsgemäß geparkten Lamborghini. Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr zerkratzten die Unbekannten mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrertür des auffällig grünen Lamborghinis, der in der Ziegelhäuser Landstraße in unmittelbarer Nähe des Brückenkopfes der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren