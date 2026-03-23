Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag zwischen 15:30 Uhr und 20:15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Quadrat C2 und erbeuteten Diebesgut in noch unbekannter Höhe.

In beiden Wohnungen wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Mindestens aus einer Wohnung erbeutete die Täterschaft schließlich Schmuck.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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