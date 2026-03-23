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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl auf Rheinauer Friedhof - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 18.03.2026, 18:00 Uhr, auf Donnerstag, 19.03.2026, 07:30 Uhr, entwendete bislang unbekannte Täterschaft auf dem Friedhof Mannheim-Rheinau Bronzeskulpturen, Grabschmuck sowie Ornamente von mehreren Gräbern. Die Täterschaft entfernte die Gegenstände mittels grober Gewalt und nutzte offenbar nicht mehr im Gebrauch befindliche Mülltonnen des Friedhofs zum Abtransport des Diebesgutes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von rund 20 beschädigten Gräbern auszugehen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Mannheim-Rheinau des Polizeireviers Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe sowie Diebstahls übernommen.

Personen, deren Grab auf dem Friedhof Mannheim-Rheinau beschädigt wurde oder von dem Grabschmuck entwendet wurde, sowie Personen, welche in der genannten Tatnacht im Bereich des Friedhofs Mannheim-Rheinau verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Rheinau (08:00 Uhr bis 16:00 Uhr) unter der Telefonnummer 0621 87682-0 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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