Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Dachstuhlbrand in Gaststätte

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Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 13:00 zu einem Dachstuhlbrand in einer Gaststätte im Ortsteil Eilpe alarmiert. Bei Eintreffen waren eine starke Rauchentwicklung und Flammen erkennbar. Im Einsatzverlauf wurden eine Person und mehrere Hunde aus dem Gebäude gerettet, der Brand wurde von mehreren Trupps unter Atemschutz bekämpft. Für die Löscharbeiten mussten große Bereiche des Daches geöffnet werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und den Brand löschen zu können. Aufgrund der Örtlichkeit wurden zahlreiche Einsatzkräfte und Fahrzeuge von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr zur Sicherstellung der Wasserversorgung alarmiert. Die Wachen der Berufsfeuerwehr wurden während des Einsatzes von der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

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