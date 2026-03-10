FW Hagen: Gartenlaube in Vollbrand
Hagen (ots)
Die Feuerwehr Hagen wurde am Dienstag um 01:30 zu einem Brand im Bereich der Eugen-Richter-Straße alarmiert. Ein Anwohner meldete Rauch und Flammenschein im Bereich einer Kleingartenanlage. Daraufhin wurden umgehend Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zum Einsatzort entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gartenlaube in Vollbrand stand, der Brand griff im Verlauf auf eine weitere Laube über. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz bekämpft, weitere Gebäude mittels einer zweiten Schlauchleitung geschützt. Um Glutnester abzudecken wurde die Brandstelle abschließend mit Schaum abgedeckt.
