FW Hagen: Gartenlaube in Vollbrand

Hagen (ots) - Die 112 ist 24/7 für jeden erreichbar. Dennoch wissen viele Menschen nicht wie man sich bei einem Notruf verhalten soll. Die "5W" Regel bei der man Informationen wie WO ist es passiert, WIEVIELE Verletzte oder WAS ist passiert geben soll kennen immer noch Viele, sie ist aber nicht mehr Stand der Dinge. Wenn sie heute in Hagen den Notruf wählen, beginnt das Gespräch nach der Rufannahme immer mit dem ...

mehr