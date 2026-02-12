Feuerwehr Hagen

FW Hagen: 11.2 Europäischer Tag des Notrufes "112"

Hagen (ots)

Die 112 ist 24/7 für jeden erreichbar. Dennoch wissen viele Menschen nicht wie man sich bei einem Notruf verhalten soll. Die "5W" Regel bei der man Informationen wie WO ist es passiert, WIEVIELE Verletzte oder WAS ist passiert geben soll kennen immer noch Viele, sie ist aber nicht mehr Stand der Dinge.

Wenn sie heute in Hagen den Notruf wählen, beginnt das Gespräch nach der Rufannahme immer mit dem Satz:"Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst in Hagen, in welcher Stadt ist der Notfallort". Im Anschluss müssen einfach die Fragen des Disponenten beantwortet werden, der einen durch das Gespräch leitet. Das Personal unserer Leitstelle arbeitet dabei mit einer strukturierten Notrufabfrage und bekommt durch diese aktive Gesprächsführung in kurzer Zeit alle notwendigen Informationen um dem Anrufenden helfen zu können. Das Gespräch endet dann mit dem Satz: "Hilfe ist unterwegs, sollte sich die Situation ändern, rufen sie erneut die 112 an". Dann kann das Gespräch beendet werden. Zusammengefasst muss man also nur zwei Dinge beachten: 1. Ruhe bewahren, 2. Auf die gestellten Fragen Antworten, dann können wir schnell helfen.

