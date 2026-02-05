Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Kellerbrand in Gebäude - starke Rauchentwicklung

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde heute Mittag zu einem Brand im Stadtteil Vorhalle alarmiert. Ein Anrufer meldete dort eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich. Da bereits Kräfte der Berufsfeuerwehr in mehreren Paralleleinsätzen gebunden waren, wurden Einheiten der Feuerwache Ost und mehrere Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen bestätigte sich die Meldung, es brannte im Bereich einer Heizungsanlage. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz mittels C-Rohr gelöscht. Das Gebäude war bereits vor Eintreffen geräumt, es wurde niemand verletzt.

