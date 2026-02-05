PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Kellerbrand in Gebäude - starke Rauchentwicklung

FW Hagen: Kellerbrand in Gebäude - starke Rauchentwicklung
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde heute Mittag zu einem Brand im Stadtteil Vorhalle alarmiert. Ein Anrufer meldete dort eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich. Da bereits Kräfte der Berufsfeuerwehr in mehreren Paralleleinsätzen gebunden waren, wurden Einheiten der Feuerwache Ost und mehrere Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen bestätigte sich die Meldung, es brannte im Bereich einer Heizungsanlage. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz mittels C-Rohr gelöscht. Das Gebäude war bereits vor Eintreffen geräumt, es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
TEL.: 0151 12995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:27

    FW Hagen: Brand in Scheune, schwierige Wetterverhältnisse

    Hagen (ots) - Gegen 07:00 heute Morgen wurde die Feuerwehr Hagen zu einem Brandereignis auf einem Hof in den Hagener Höhenlagen alarmiert, dort sollte es im Dachstuhl einer Scheune brennen. Die Zufahrten zur Einsatzstelle waren aufgrund der winterlichen Verhältnisse sehr schwer befahrbar, weswegen die Einsatzkräfte über verschiedene Anfahrten zu dem Objekt fuhren. Aufgrund der Lagemeldung wurden der Löschzug der ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 17:59

    FW Hagen: Warnung vor Glätte durch Eisregen

    Hagen (ots) - In der Nacht zum Montag und in der frühen Morgenstunden kann es, witterungsbedingt, zu Glätte durch Eisregen kommen. Wir empfehlen besonders vorsichtig beim Verlassen von Haus und Wohnung zu sein, da Treppen und Wege glatt sein können. Wenn sie ein Fahrzeug nutzen müssen, bitte vorsichtig und vorausschauend fahren, auch Straßen können glatt sein. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Hagen E-Mail: ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 17:23

    FW Hagen: Einsatz bei Stromausfall in Berlin beendet, die Kräfte aus Hagen kehren zurück.

    Hagen (ots) - Nach drei arbeitsreichen Tagen in Berlin ist die Stromversorgung dort wiederhergestellt worden und das Notstromaggregat wird nicht mehr benötigt. Für das Einsatzteam aus Hagen geht damit ein interessanter und außergewöhnlicher Einsatz zu Ende bei dem wir mehrere Straßenzüge in Berlin Steglitz/Zehlendorf mit Strom versorgen konnten. Die Kameraden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren