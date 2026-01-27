Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand in Scheune, schwierige Wetterverhältnisse

Hagen (ots)

Gegen 07:00 heute Morgen wurde die Feuerwehr Hagen zu einem Brandereignis auf einem Hof in den Hagener Höhenlagen alarmiert, dort sollte es im Dachstuhl einer Scheune brennen. Die Zufahrten zur Einsatzstelle waren aufgrund der winterlichen Verhältnisse sehr schwer befahrbar, weswegen die Einsatzkräfte über verschiedene Anfahrten zu dem Objekt fuhren. Aufgrund der Lagemeldung wurden der Löschzug der Feuerwache Ost sowie ein Verband der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert und die Feuerwache Ost von der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Auf der Anfahrt kam ein Löschfahrzeug auf den verschneiten Wegen von der Straße ab und musste später von einem Bergungsunternehmen wieder freigeschleppt werden. Der Brand wurde von zwei Trupps unter Atemschutz gelöscht, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell