PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Wohnungsbrand in der Nacht, zwei Personen gerettet, beide mit Rettungshubschrauber transportiert.

Hagen (ots)

Gegen 4:30 morgens wurde die Feuerwehr Hagen mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" über den Notruf 112, zum Märkischen Ring alarmiert. Bei Eintreffen bestätige sich diese Meldung. Durch die vorgehenden Einsatzkräfte wurden ingesamt zwei Person in der Brandwohnung aufgefunden, aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Aufgrund der Verletzungen wurden zwei Rettungshubschrauber angefordert um die Patienten in geeignete Kliniken zu verlegen. Eingesetzt waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr, sowie mehrere RTW und NEF des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
TEL.: 015112995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:27

    FW Hagen: Brand in Scheune, schwierige Wetterverhältnisse

    Hagen (ots) - Gegen 07:00 heute Morgen wurde die Feuerwehr Hagen zu einem Brandereignis auf einem Hof in den Hagener Höhenlagen alarmiert, dort sollte es im Dachstuhl einer Scheune brennen. Die Zufahrten zur Einsatzstelle waren aufgrund der winterlichen Verhältnisse sehr schwer befahrbar, weswegen die Einsatzkräfte über verschiedene Anfahrten zu dem Objekt fuhren. Aufgrund der Lagemeldung wurden der Löschzug der ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 17:59

    FW Hagen: Warnung vor Glätte durch Eisregen

    Hagen (ots) - In der Nacht zum Montag und in der frühen Morgenstunden kann es, witterungsbedingt, zu Glätte durch Eisregen kommen. Wir empfehlen besonders vorsichtig beim Verlassen von Haus und Wohnung zu sein, da Treppen und Wege glatt sein können. Wenn sie ein Fahrzeug nutzen müssen, bitte vorsichtig und vorausschauend fahren, auch Straßen können glatt sein. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Hagen E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren