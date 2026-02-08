Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Wohnungsbrand in der Nacht, zwei Personen gerettet, beide mit Rettungshubschrauber transportiert.

Hagen (ots)

Gegen 4:30 morgens wurde die Feuerwehr Hagen mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" über den Notruf 112, zum Märkischen Ring alarmiert. Bei Eintreffen bestätige sich diese Meldung. Durch die vorgehenden Einsatzkräfte wurden ingesamt zwei Person in der Brandwohnung aufgefunden, aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Aufgrund der Verletzungen wurden zwei Rettungshubschrauber angefordert um die Patienten in geeignete Kliniken zu verlegen. Eingesetzt waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr, sowie mehrere RTW und NEF des Rettungsdienstes.

