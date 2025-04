Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Verletzte bei Verkehrsunfällen

Gifhorn (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen am gestrigen Nachmittag und heutigen Morgen wurden insgesamt drei Personen verletzt. Zum gestrigen Unfall kam es gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 4, auf Höhe der Ortschaft Wagenhoff. Eine 69-Jährige fuhr mit ihrem Ford Transit auf der Bundesstraße in Richtung Süden und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen Volkswagen Polo, der ihr entgegenkam. Dessen 30-jährige Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurden beide Frauen verletzt; Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich an der jeweiligen Front beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der polizeilichen Aufnahme war die Bundesstraße an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Am Unfall von heute Morgen, gegen 07:30 Uhr, waren eine Fußgängerin und ein Lkw beteiligt. Der Lkw wollte von der Straße Campus nach rechts auf die Bundesstraße 188 biegen und wartete zunächst an der roten Ampel. Als diese Grün zeigte, fuhr der 56-Jährige im Lkw an und übersah beim Einbiegen eine 64-Jährige, die mit ihrem Rollator auf dem Fußgängerüberweg ging. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau lediglich leicht am Knie verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins nahegelegene Klinikum. Auch hier wurde die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, allerdings nur die Fahrstreifen in Richtung Westen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell