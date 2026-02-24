PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Lkw Brand A45

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde am heutigen Dienstag um 06:45 zu einem Lkw Brand auf die A45 in Fahrtrichtung Frankfurt alarmiert. Bei Eintreffen brannte die Zugmaschine, der Brand griff im Verlauf auch auf den mit Papier beladenen Auflieger über. Aufgrund der Wasserversorgung wurden mehrere Tanklöschfahrzeuge (TLF) von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr Lüdenscheid unterstützt die Löscharbeiten mit zwei weiteren TLF. Zur Brandbekämpfung wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Verletzt wurde niemand, die Löscharbeiten dauern zur Zeit (09:45) noch an,da der Auflieger zum Ablöschen entladen werden muss. Aufgrund des Einsatzes kommt es zu größeren Verkehrsstörungen im Bereich der Einsatzstelle.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
TEL.: 0151 12995626

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

