FW Hagen: Verkehrsunfall Lkw gegen Gebäude, Fahrer Reanimationspflichtig
Hagen (ots)
Gegen 13:15 wurde der Feuerwehr Hagen über den Notruf 112 über einen Verkehrsunfall informiert. In einem Industriegebiet im Lennetal war dort gegen die Wand eines Gebäudes gefahren, der Fahrer befand sich noch im Fahrzeug. Es wurden umgehend Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber alarmiert. Der Fahrer konnte aus dem Lkw befreit und vom Rettungsdienst versorgt werden. Da der Fahrer reanimationspflichtig war, wurde die Wiederbelebung umgehend eingeleitet. Der Patient wurde im Anschluss mittels Rettungswagen in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwachen Ost und Mitte sowie der Rettungsdienst.
