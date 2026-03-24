PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Montag auf der Badewerkstraße in Hockenheim. Eine 62-jährige Autofahrerin steht im Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt zu haben.

Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Audi die Badewerkstraße und hielt ordnungsgemäß an einer rot zeigenden Ampel an. Eine nachfolgende 62-jährige Frau erkannte die Situation mit ihrem Ford zu spät und fuhr auf den stehenden Audi auf.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Hockenheim bei der 62-Jährigen Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Einen Atemalkoholtest verweigerte die Frau. Daraufhin wurde auf dem Polizeirevier durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern hierzu an.

Durch den Aufprall war der Ford nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Audi wurde zu einer nahegelegenen Werkstatt gefahren. Infolge des Unfalls trat Öl auf der Fahrbahn aus, das durch die hinzugezogene Feuerwehr beseitigt wurde.

Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 09:04

    POL-MA: Mannheim: Falscher Bankmitarbeiter erbeutete knapp 60.000 Euro

    Mannheim (ots) - Am vergangenen Sonntag, in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 17:00 Uhr, wurde eine 59-jährige Frau aus Mannheim-Feudenheim Opfer einer perfiden Betrugsmasche durch einen falschen Bankmitarbeiter. Der Täter erschlich sich durch geschickte Gesprächsführung das Vertrauen der Geschädigten und veranlasste sie dazu, in sieben Überweisungen einen ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 16:42

    POL-MA: Mannheim: Techno-Veranstaltung "Time Warp" auf dem Maimarktgelände - Bilanz

    Mannheim (ots) - Am vergangenen Wochenende fand von Samstagabend, 19:30 Uhr, bis Sonntagmittag, 14:00 Uhr, auf dem Mannheimer Maimarktgelände die international bekannte Technoveranstaltung "Time Warp" statt und zog bis zu 19.000 Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet und dem Ausland in die Quadratestadt. Um die Sicherheit der Veranstaltung zu ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 16:10

    POL-MA: Mannheim: Diebstahl auf Rheinauer Friedhof - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 18.03.2026, 18:00 Uhr, auf Donnerstag, 19.03.2026, 07:30 Uhr, entwendete bislang unbekannte Täterschaft auf dem Friedhof Mannheim-Rheinau Bronzeskulpturen, Grabschmuck sowie Ornamente von mehreren Gräbern. Die Täterschaft entfernte die Gegenstände mittels grober Gewalt und nutzte offenbar nicht mehr im Gebrauch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren