Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Montag auf der Badewerkstraße in Hockenheim. Eine 62-jährige Autofahrerin steht im Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt zu haben.

Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Audi die Badewerkstraße und hielt ordnungsgemäß an einer rot zeigenden Ampel an. Eine nachfolgende 62-jährige Frau erkannte die Situation mit ihrem Ford zu spät und fuhr auf den stehenden Audi auf.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Hockenheim bei der 62-Jährigen Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Einen Atemalkoholtest verweigerte die Frau. Daraufhin wurde auf dem Polizeirevier durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern hierzu an.

Durch den Aufprall war der Ford nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Audi wurde zu einer nahegelegenen Werkstatt gefahren. Infolge des Unfalls trat Öl auf der Fahrbahn aus, das durch die hinzugezogene Feuerwehr beseitigt wurde.

Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

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