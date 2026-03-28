Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 91-Jähriger bei Unfall schwerst verletzt

Arnstadt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:55 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ichtershäuser Straße in Arnstadt. Eine 71-jährige Fahrerin eines Pkw Renault fuhr mit ihrem Pkw vom Hellweg-Parkplatz kommend nach rechts auf die Ichtershäuser Straße auf und in Fahrtrichtung Ichtershausen weiter. Ein 91-Jähriger kam mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Radweg aus Richtung Ichtershausen in Richtung Hellweg fahrend. Zirka 35m vor der Einfahrt zum Hellweg-Baumarkt beabsichtigte der 91-Jährige die Straßenseite in Richtung Möbelgeschäft JYSK zu wechseln. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der 91-Jährige mit seinem Krankenfahrstuhl kurz vor der herannahenden Renault-Fahrerin auf die Fahrbahn. Diese konnte trotz sofortiger Vollbremsung eine Kollision nicht mehr vermeiden, so dass es zum Unfall kam. Der 91-Jährige wurde durch den Unfall so schwer am Kopf verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Die Ichtershäuser Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Durch die Polizei wurde hierzu auch ein Gutachter vor Ort eingesetzt. (dl)

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