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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bürogebäude

Suhl (ots)

In der Zeit vom Donnerstag den 19.03.2026; 16:30 Uhr bis 20.03.2026; 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Johann-Wendel-Straße in Suhl ein. Der oder die Täter entwendeten hier Werkzeuge und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Die bei dem Einbruch entstandene Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht bestimmt werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, den Inspektionsdienst unter Angabe des Aktenzeichens 0070217/2026 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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