POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Verabschiedungsfeier des Ausbildungsjahrgangs Herbst 2023 beim Institutsbereich Ausbildung Bruchsal

Sehr geehrte Damen und Herren der Medien, am Montag, 23. Februar 2026, findet um 16:00 Uhr die feierliche Verabschiedung der Auszubildenden zum mittleren Polizeivollzugsdienst des Standorts Bruchsal sowie deren Ernennung zur Polizeiobermeisterin und zum Polizeiobermeister statt. Veranstaltungsort ist der "Kleine Speisesaal" bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Institutsbereich Ausbildung Bruchsal, Dittmannswiesen 64, 76646 Bruchsal Bei der vorgenannten Adresse handelt es sich um das Areal der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal, wo auch der Institutsbereich Ausbildung Bruchsal mit untergebracht ist. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Der stv. Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg Thomas Strobl wird eine Ansprache an die Auszubildenden richten sowie die Ehrung und Ernennung der Jahrgangsbesten des Standorts durchführen. Der Institutsbereich Ausbildung Bruchsal ist einer von fünf Ausbildungsstandorten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und dem Institut für Ausbildung und Training angegliedert. Wir bitten darum, Ihre Teilnahme über die nachfolgenden Kontaktdaten anzumelden.

