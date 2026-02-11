Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Verabschiedungsfeier des Ausbildungsjahrgangs Herbst 2023 beim Institutsbereich Ausbildung Herrenberg

Herrenberg (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren der Medien, am Dienstag, 24. Februar 2026, findet um 10:00 Uhr die feierliche Verabschiedung der Auszubildenden zum mittleren Polizeivollzugsdienst des Standorts Herrenberg sowie deren Ernennung zur Polizeiobermeisterin und zum Polizeiobermeister statt. Veranstaltungsort ist die Aula bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Institutsbereich Ausbildung Herrenberg, Am Fichtenberg 1, 71083 Herrenberg Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Ministerialrätin Anke Ströbele vom Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg wird eine Ansprache an die Auszubildenden richten sowie die Ehrung und Ernennung der Jahrgangsbesten des Standorts durchführen. Beim Institutsbereich Ausbildung Herrenberg handelt es sich um einen von fünf Ausbildungsstandorten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Er ist dem Institut für Ausbildung und Training angegliedert. Wir bitten darum, Ihre Teilnahme über die nachfolgenden Kontaktdaten anzumelden.

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell