Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Medienvertretungen zur symbolischen Scheckübergabe bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Lahr

Lahr (ots)

Am 19.11.2025 fand der vierte Spendenlauf beim Institutsbereich Ausbildung Lahr der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg statt. Die Spendensumme von 12.300 Euro wurde dabei erlaufen.

Die symbolische Scheckübergabe findet am

Montag, 12.01.2026 ab 14:00 Uhr,

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg Institutsbereich Ausbildung Lahr Vogesenstr. 22 77933 Lahr

statt.

Die Spendengelder gehen zu je einem Drittel an die "Lahrer Tafel", das "Tierheim Lahr" und den "Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg". Neben den Vertretenden der drei bedachten Organisationen, wird auch die Leitung des Institutsbereichs Ausbildung Lahr bei der Scheckübergabe anwesend sein.

Wir laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten.

