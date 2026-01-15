POL-HfPolBW: Stadt Villingen-Schwenningen und Hochschule für Polizei Baden-Württemberg verlängern ihre gemeinsame Kooperation

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Die größte Einstellungsoffensive der Polizei Baden-Württemberg, die seit nunmehr einem Jahrzehnt andauert, wirkte sich auch auf den Bildungsbetrieb und nicht zuletzt auch auf das Studium am zentralen Studienstandort der Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen aus. Zur Sicherung des polizeilichen Hochschulstandorts in Villingen-Schwenningen kam es in den vergangenen Jahren zu unterschiedlichen Kooperationen und Vereinbarungen zwischen der Stadt Villingen-Schwenningen und der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW).

Das gute und partnerschaftliche Verhältnis zeigte sich hierbei in vielerlei Projekten. Darunter fallen unter anderem die Begrüßung der Studierenden in der Neckarhalle, der Bau von Wohnungen für Studierende und die Unterstützung bei Prüfungen in den Deutenberghallen. Zudem besteht nunmehr seit über 15 Jahren die städtische Kindertagesstätte (Kita) auf dem Gelände der HfPolBW. Sie gibt vier Gruppen mit insgesamt bis zu 60 Kindern im Alter von unter drei Jahren sowie über drei Jahren Raum zum Wachsen und Entfalten. Sowohl Kinder von Studierenden und Mitarbeitenden der HfPolBW als auch städtische Kinder besuchen die moderne Einrichtung.

Im vergangenen Jahr konnte die erste Zentrale Vereidigung aller rund 1.200 im Jahr 2025 eingestellten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in der Helios Arena stattfinden.

"Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren stets als zuverlässiger Partner für unsere Hochschule erwiesen. Wir freuen uns daher auch auf die weitere gute Zusammenarbeit in den kommenden Monaten und Jahren", so Präsident Matthias Zeiser.

Anfang Dezember 2025 besiegelten der Oberbürgermeister der Doppelstadt Villingen-Schwenningen, Herr Jürgen Roth, und der Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Herr Matthias Zeiser, die Verlängerung der erfolgreichen Kooperation für die Kita "Hochschule Polizei", die von den Studierenden und Beschäftigten der Hochschule gerne auch "Campus Minimus" genannt wird.

Im Jahr 2022 wurden die Räumlichkeiten der Kita umfassend renoviert und vergrößert. Durch den nun unterschriebenen weiteren Überlassungsvertrag wird dieses Erfolgsmodell fortgesetzt. "Familienfreundlichkeit entsteht nicht durch Worte, sondern durch Orte. Die Kita auf dem Campus ist solch ein Ort: nah, verlässlich und offen für viele - ein Platz, an dem Studium, Dienst und Familie zusammengehen. Die erneute Vereinbarung ist deshalb ein Gewinn für die Polizeihochschule und die Stadt gleichermaßen. Sie unterstreicht unsere enge Partnerschaft und stärkt Villingen-Schwenningen als Hochschulstandort", so Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Durch die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg, haben sich die Studierendenzahlen am Hochschulcampus erhöht. Die HfPolBW hat aktuell rund 2.000 Studierende, wovon sich ca. 500 im Praktikum befinden.

Durch die Kita ergibt sich für beide Seiten ein positiver Effekt, denn die Plätze können nicht nur von Studierenden und Angestellten der Polizeihochschule, sondern auch von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Villingen-Schwenningen in Anspruch genommen werden.

Die Polizei Baden-Württemberg legt großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wurde hier auditiert und mehrfach zertifiziert. Die Kindertagesstätte auf dem Hochschulcampus spielt dabei eine wesentliche Rolle.

