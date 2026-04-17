Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 29-Jähriger bedroht und erpresst 21-Jährigen - Polizei sucht Zeugen (15.04.2026)

Konstanz (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmittag in der Schottenstraße ereignet hat. Ein 21-Jähriger ging mit einem Getränk in der Hand zur Bushaltestelle "Schottenplatz". Dort stand bereits ein 29-Jähriger, der ihn daraufhin unvermittelt auf Englisch ansprach, ob er kämpfen wolle. Nachdem der jüngere dies verneinte, forderte der 29-Jährige die Herausgabe des Getränks, wobei er eine Hand drohend zur Faust ballte. Um eine Eskalation zu vermeiden, übergab der 21-Jährige sein Getränk. Anschließend stieg der 29-Jährige in einen Bus der Linie 12 und fuhr davon. Wenig später nahmen ihn Beamte des Polizeireviers an der Haltestelle am Zähringerplatz vorläufig fest. Da der Mann keinen Wohnsitz im Inland hat, kam er auf Antrag der das Verfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz nach Vorführung vor einem Richter in Haft.

Zeugen, die den Vorfall an der Bushaltestelle "Schottenplatz" mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

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