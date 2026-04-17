Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462

Lkr. Rottweil) Mercedes Viano überholt trotz Gegenverkehr: Polizei bittet um Hinweise (17.04.2026)

Dunningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver eines roten Mercedes Viano am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 462.

Gegen 07:45 Uhr war der Mercedes auf der B 462 zwischen Dunningen-Mitte und Dunningen-Ost unterwegs. Der bislang unbekannte Fahrer überholte vor einer Kurve eine Kolonne aus drei Autos sowie einem Sattelzug. Als ihm ein Auto entgegenkam und hupte, brach der Fahrer das Überholmanöver auf Höhe des Lastwagens ab und scherte hinter diesem wieder ein.

Inwiefern der entgegenkommende Wagen abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden, ist Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei. Die Ermittlungen zum Fahrer des roten Mercedes Viano dauern ebenfalls an.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Autos, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, zu melden.

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