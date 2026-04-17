POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall mit drei Autos: Eine Leichtverletzte und 35.000 Euro Schaden (16.04.2026)
Tuttlingen (ots)
Eine Leichtverletzte sowie etwa 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Vorfahrtsunfalls am Donnerstagmorgen in Tuttlingen.
Ein 33-jähriger Mann war gegen 10:00 Uhr mit seinem VW T-Roc auf der Kaiserstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur zweispurigen Möhringer Straße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden VW Touran einer 63-jährigen Fahrerin sowie eines Nissan Qashqai einer 75-jährigen Fahrerin. Sowohl der Touran als auch der Qashqai stießen gegen die linke Fahrzeugseite des T-Roc.
Durch den Verkehrsunfall erlitt die 63-jährige Touran-Fahrerin leichte Verletzungen. Der T-Roc war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das beschädigte Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.
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