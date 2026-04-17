Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (16.04.2026)

Mühlingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Stockacher Straße einen Unfall verursacht. Kurz nach 21 Uhr war der 29-Jährige mit einem BMW in Richtung Mühlingen unterwegs. Kurz nach der Ortseinfahrt Zoznegg touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Infolge der Kollision lösten die Airbags aus, woraufhin er die Kontrolle über den BMW verlor, der sich daraufhin drehte und schließlich quer auf der Straße zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß auf den Unfall aufmerksam geworden, kümmerten sich Anwohner um den unter Schock stehenden 29-Jährigen. Die kurz darauf eintreffenden Polizisten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest, was eine anschließende Blutentnahme zur Folge hatte. Zudem gab er an, keinen Führerschein zu besitzen.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des an beiden Autos entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Der 29-Jährige muss sich wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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