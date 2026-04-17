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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer mit über 4 Promille unterwegs (17.4.2026)

Konstanz (ots)

Einen erheblich betrunkenen Rollerfahrer haben Beamte des Polizeireviers Konstanz in der Nacht auf Freitag auf der Mainaustraße aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Mannes stellten sie starken Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 4 Promille, was eine Blutentnehme und die Beschlagnahme seines Führerscheins zur Folge hatte.

Den 34-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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