Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) E-Scooter-Fahrerin nach Vorfahrtsunfall leicht verletzt (16.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Vorfahrtsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter hat sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung der Duttentalstraße zur Kreuzstraße ereignet.

Ein 60-jähriger Mann war gegen 15:30 Uhr mit seinem Opel auf der Duttentalstraße in Richtung Möhringer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Kreuzstraße missachtete er die Vorfahrt einer 32-jährigen E-Scooter-Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau auf den Boden geworfen und leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

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