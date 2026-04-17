Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Lkr. Rottweil) 69-jähriger Autofahrer kollidiert mit Betonkessel und verletzt sich schwer (16.04.2026)

Lauterbach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person hat sich am Donnerstagabend auf der Pfarrer-Sieger-Straße ereignet.

Ein 69-jähriger Mann war gegen 18:45 Uhr mit seinem Subaru in Richtung Hauptstraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pelletkessel aus Beton. Das Auto drehte sich anschließend, streifte eine Hausfassade und kam schließlich zum Stehen.

Der 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Subaru entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der entstandene Gebäudeschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

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