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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Platzierung von Metallgegenstand unter Pkw-Reifen- Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld/Sebexen, Zur Kirche 11,

Sonntag, 15.03.2026, 09:30 Uhr - 11:00 Uhr

Durch unbekannte Täterschaft wurde während des Kirchendienstes der linke Vorderreifen am silbernen Pkw Opel Meriva von der Geschädigten beschädigt. Dabei wurde ein spitzer Metallgegenstand unter dem Reifen platziert. Aufgrund eines weiteren Vorfalls wird von mutwilliger Sachbeschädigung ausgegangen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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