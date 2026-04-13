POL-NOM: Sachbeschädigung durch Platzierung von Metallgegenstand unter Pkw-Reifen- Zeugen gesucht
Bad Gandersheim (ots)
37589 Kalefeld/Sebexen, Zur Kirche 11,
Sonntag, 15.03.2026, 09:30 Uhr - 11:00 Uhr
Durch unbekannte Täterschaft wurde während des Kirchendienstes der linke Vorderreifen am silbernen Pkw Opel Meriva von der Geschädigten beschädigt. Dabei wurde ein spitzer Metallgegenstand unter dem Reifen platziert. Aufgrund eines weiteren Vorfalls wird von mutwilliger Sachbeschädigung ausgegangen.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.
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