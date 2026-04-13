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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut Geldkassette aus Selbstbedienungsladen entwendet

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Suterode, Bergstraße, Sonntag, 12.04.2026, 11.00 - 17.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 12.04.2026, 11.00 Uhr - 17.00 Uhr kam es auch in einem Selbstbedienungsladen in der Bergstraße in Suterode zu einem Diebstahl einer Geldkassette. Eine bislang unbekannte Person entwendete die in dem Laden verbaute Geldkassette und flüchtete anschließend vom Tatort.

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag.

Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt oder zur flüchtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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