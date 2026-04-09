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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260409 - 0448 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme eines Hehlers mit gestohlenem Fahrrad

Frankfurt (ots)

(la) Im Rahmen der Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsviertel nahmen Polizeibeamte am gestrigen Tag (08. April 2026) einen Mann fest, der ein gestohlenes E-Bike mit sich führte.

Gegen 13:30 Uhr führten Beamte im Bereich Niddastraße, Ecke Moselstraße die Kontrolle eines 42-jährigen Mann fest, der mit einem hochwertigen E-Bike unterwegs war. Die Polizisten stellten dabei fest, dass das Fahrrad vor 10 Tagen in der Großen Eschenheimer Straße gestohlen worden war.

Die Beamten nahmen das E-Bike in Verwahrung und händigten es noch am gestrigen Tag dem rechtmäßigen Eigentümer aus.

Gegen den 42-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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