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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260409 - 0447 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendieb und Räuber gefasst

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht von gestern auf heute (08. auf 09. April 2026) fassten Zivilfahnder im Bahnhofsviertel einen Taschendieb, der zudem als mutmaßlicher Räuber einer Halskette in Betracht kommt.

Nach hiesigen Erkenntnissen sprach der 22-Jährige zunächst gegen 22:00 Uhr einen Mann "Am Hauptbahnhof" mit der Frage nach einer Zigarette an. Als jener das verneinte, versuchte ihm der 22-Jährige eine Kette vom Hals zu reißen. Hierbei löste sich ein wertvoller Anhänger, mit dem er zunächst unerkannt floh.

Gegen 01:00 Uhr stellten Zivilfahnder eben jenen 22-Jährigen am Jürgen-Ponto-Platz als Verdächtigen eines Taschendiebstahls fest. Aufgrund der zuvor erlangten Täterbeschreibung identifizierten sie ihn prompt als Verdächtigen des zuvor beschriebenen Raubes. Die Aufnahmen der Videoschutzanlage lieferten hierzu einen entscheidenden Beitrag.

Der junge Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht und soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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