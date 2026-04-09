Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260409 - 0446 Frankfurt - Frankfurter Berg: Festnahme nach versuchtem Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren versuchten am gestrigen Mittwoch (08. April 2026) eine 13-Jährige auszurauben, Polizeibeamte nahmen sie kurz nach dem Versuch fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen lockten die beiden Tatverdächtigen die Geschädigte unter einem Vorwand gegen 13:55 Uhr zu einem Einkaufsmarkt am Frankfurter Berg. Als sie dann Geld forderten und sie es verneinte, soll eine der Beiden die Geschädigte geschlagen haben. Die andere soll die Tat gefilmt haben. Das Eingreifen einer Mitarbeiterin des Marktes führte zu der Flucht der beiden. Kurz darauf alarmierte Polizeibeamte konnten sie im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festnehmen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Kinder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

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