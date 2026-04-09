PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260409 - 0446 Frankfurt - Frankfurter Berg: Festnahme nach versuchtem Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren versuchten am gestrigen Mittwoch (08. April 2026) eine 13-Jährige auszurauben, Polizeibeamte nahmen sie kurz nach dem Versuch fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen lockten die beiden Tatverdächtigen die Geschädigte unter einem Vorwand gegen 13:55 Uhr zu einem Einkaufsmarkt am Frankfurter Berg. Als sie dann Geld forderten und sie es verneinte, soll eine der Beiden die Geschädigte geschlagen haben. Die andere soll die Tat gefilmt haben. Das Eingreifen einer Mitarbeiterin des Marktes führte zu der Flucht der beiden. Kurz darauf alarmierte Polizeibeamte konnten sie im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festnehmen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Kinder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 12:25

    POL-F: 260409 - 0445 Frankfurt - Dornbusch: Farbbeutelwürfe gegen ehemaliges Konsulat

    Frankfurt (ots) - (ha) Am Dienstagnachmittag (07. April 2026) warfen bislang unbekannte Personen Farbbeutel gegen das Gebäude eines ehemaligen Konsulats in der Raimundstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen liefen insgesamt fünf Personen gegen 15:50 Uhr zu dem Haupteingang des Gebäudes. Von dort aus warfen sie mehrere Farbbeutel gegen das Gebäude. Die rote Farbe ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 13:44

    POL-F: 260408 - 0444 Frankfurt - Höchst: Tagesausflug endet mit geraubter Jacke - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ki) In der Nacht von gestern auf heute (07. auf 08. April 2026) wurde unter Vorhalt eines Messers einem Jugendlichen die Jacke geraubt. Der Räuber floh unerkannt - die Polizei sucht nach Zeugen Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich ein 16- und ein 17-Jähriger auf einem Tagesausflug in Frankfurt. Als die beiden sich gegen 23:30 Uhr in der ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 13:42

    POL-F: 260408 - 0443 Frankfurt - Oberrad: Kontrolle führt zu Drogenfund und mehreren Festnahmen

    Frankfurt (ots) - (bo) Nach einer Fahrzeugkontrolle nahm die Polizei gestern (07. April 2026) drei Männer fest, bei denen Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden wurden. Gegen 19:15 Uhr kontrollierte eine Streife auf der Wiener Straße einen Mietwagen, der mit drei Männern im Alter von 26 und 25 Jahren besetzt war. Im Rahmen dieser Kontrolle fanden die Beamten bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren