Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Innenminister Pegel übergibt mehrere Bescheide an Malchow
Schwerin (ots)
Morgen übergibt Innenminister Christian Pegel an das Amt Malchow zwei Zuwendungsbescheide für Malchow Stadt und die Freiwillige Feuerwehr Fünfseen.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.
Termin: Dienstag, 17. Februar 2026, 16.30 Uhr
Ort: Freiwillige Feuerwehr, Parkallee 30/31, 17213 Fünfseen-Rogeez
Einen Bescheid zur Ablösung der Wohnungsbaualtschulden erhält die Stadt Malchow in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro.
Für die Gemeinde Fünfseen übergibt Minister Pegel eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 72.150 Euro für den Kauf eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser aus der Landeszentralausschreibung.
Rückfragen bitte an:
Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de
Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell