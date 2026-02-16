Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister Pegel übergibt mehrere Bescheide an Malchow

Schwerin (ots)

Morgen übergibt Innenminister Christian Pegel an das Amt Malchow zwei Zuwendungsbescheide für Malchow Stadt und die Freiwillige Feuerwehr Fünfseen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Dienstag, 17. Februar 2026, 16.30 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr, Parkallee 30/31, 17213 Fünfseen-Rogeez

Einen Bescheid zur Ablösung der Wohnungsbaualtschulden erhält die Stadt Malchow in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro.

Für die Gemeinde Fünfseen übergibt Minister Pegel eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 72.150 Euro für den Kauf eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser aus der Landeszentralausschreibung.

