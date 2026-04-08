Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260408 - 0443 Frankfurt - Oberrad: Kontrolle führt zu Drogenfund und mehreren Festnahmen

Frankfurt (ots)

(bo) Nach einer Fahrzeugkontrolle nahm die Polizei gestern (07. April 2026) drei Männer fest, bei denen Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden wurden.

Gegen 19:15 Uhr kontrollierte eine Streife auf der Wiener Straße einen Mietwagen, der mit drei Männern im Alter von 26 und 25 Jahren besetzt war. Im Rahmen dieser Kontrolle fanden die Beamten bei den beiden 26-jährigen Insassen (Fahrer und Beifahrer) eine Haschischplatte und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Bei der Überprüfung des 25-jährigen Mitfahrers fanden die Polizisten zudem eine nicht geringe Menge Kokain in seiner Unterhose und ebenfalls eine größere Menge Bargeld.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete der Amtsrichter bei allen drei Tatverdächtigen Wohnungsdurchsuchungen an. Im Rahmen der durchgeführten Durchsuchungen fanden die Beamten dabei nicht geringe Mengen verschiedener Rauschmittel. Insgesamt beschlagnahmten sie knapp 1500g Cannabisprodukte, gut 100g Marihuana, 90g Kokain, sowie eine geringe Menge Amphetamin und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Die Cannabisprodukte und Betäubungsmittel waren zum großen Teil portioniert und verkaufsfertig abgepackt. Des Weiteren stellten die Polizisten insgesamt sechs Mobiltelefone sicher.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer entlassen. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

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