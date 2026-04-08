Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260408 - 0442 Frankfurt - Niederrad: Brandstiftung an PKW - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (07. April 2026) brannte ein am Straßenrand geparktes Auto in Niederrad. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen meldete gegen 23:10 Uhr eine Zeugin einen Fahrzeugbrand eines VW Golf in der Kelsterbacher Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand, sodass das Feuer keine weiteren Fahrzeuge oder Gebäude beschädigte. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51599 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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